Евросоюз признал недоработки при производстве вакцин от COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европейский союз (ЕС) недооценил риски при производстве и поставках вакцин от коронавируса. Об этом она заявила в интервью газете Suddeutsche Zeitung, опубликованном 4 февраля.

«Мы недооценили возможные сложности. Мы должны были понимать, что с этими новыми процессами будут «американские горки», прежде чем процесс стабилизируется. За это нас можно критиковать», — отметила глава ЕК.

По ее словам, запуск производства вакцин — огромный вызов, однако необходимо подготовиться к тому, что в будущем фабрики могут внезапно сообщить о недостатке материалов для производства препаратов.

Перебои с поставками вакцин от COVID-19 привели к громкому скандалу между Евросоюзом, компанией AstraZeneca, а также Великобританией, отказавшейся жертвовать своими дозами для помощи европейцам.

Это произошло после того, как Брюссель выяснил, что британско-шведская компания AstraZeneca, 23 января объявившая о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в Евросоюз в I квартале на 60%, поставляет в Великобританию втрое большее число доз вакцины, чем в страны ЕС. Вакцина производится на двух предприятиях компании в Бельгии и Нидерландах и на двух в Великобритании. ЕК обвинила компанию в нарушении контракта и передаче предназначенного для Евросоюза товара третьим государствам.

На фоне сложностей в прививочной кампании Брюссель запретил вывоз вакцин от коронавируса со своей территории с 30 января до 31 марта 2021 года без получения специального разрешения от стран — членов сообщества. Как заявили в ЕК, целью этой меры являются обеспечение своевременного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы сообщества.