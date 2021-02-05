Несколько лекций пройдут в рамках Шаляпинского фестиваля в Казани

Одним из блоков параллельной программы XXXIX Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина в Казани стали публичные лекции. Об этом сообщила заведующая литературной частью Жанна Мельникова.

«Можно было бы пойти по пути наименьшего сопротивления и на этих лекциях рассказать о самих спектаклях. Но дублировать информацию вступительного слова, которое мы даем перед каждой из постановок, не хотелось. Поэтому мы попросили лекторов выбрать такие темы, которые были бы не очень очевидными, но были где-то рядом и раскрывали личность Шаляпина с разных ракурсов», — прокомментировала Мельникова.

Всего пройдут четыре лекции, сообщает ИА «Татар-информ». Посетить их смогут бесплатно все желающие по регистрации.