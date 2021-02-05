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СК возбудил уголовное дело после падения мужчины на ребенка в Воронеже

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В Воронеже возбуждено уголовное дело после смерти шестимесячного младенца, на коляску с которым упал мужчина, сообщается на сайте регионального СУ СК 4 февраля.

Инцидент произошел ранее в четверг. Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна 17-этажного жилого дома, расположенного на ул. Острогожской поселка Шилово, на женщину с коляской, в которой находился ребенок.

«Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось. 20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.

На место трагедии незамедлительно выехали следователи, которые провели осмотр места происшествия, а также назначили судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти младенца. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование продолжается.

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