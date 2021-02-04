Прямой эфир
Мир
Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Мир
Евросоюз признал недоработки при производстве вакцин от COVID-19
Общество
В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели
Экономика
Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей
Мир
В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Мир
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах
Спорт
Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола
Мир
Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Мир
Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму

США пересмотрят дислокацию войск за рубежом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Пентагона Ллойд Остин пересмотрит дислокацию американских войск за рубежом и приостанавливает вывод армейских подразделений из Германии. Об этом 4 февраля, выступая с программной речью в госдепартаменте, заявил президент США Джо Байден. Трансляция выступления велась на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.

Постой, не выводи: Трамп объявил о сокращении группы войск в Германии
В Пентагоне отказались спешить с выполнением приказа главнокомандующего

«Министр обороны Остин возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы военное присутствие США отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности. Этот процесс будет проводиться с задействованием всех элементов нашей системы нацбезопасности в тесном сотрудничестве между министром Остином и госсекретарем [Энтони] Блинкеном», — сказал Байден.

О приостановке вывода американских войск из Германии ранее в четверг сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Днем ранее глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс также анонсировал решение Вашингтона о приостановке передислокации войск из ФРГ. По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин ведет тщательную переоценку решения Трампа о выводе части войск.

29 июля тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Предполагалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию. Также не исключался перевод военных в Польшу.

20 октября Эспер заявлял, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021