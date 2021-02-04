Более 1100 ноутбуков приобрели для учреждений образования в Новгороде

В Великом Новгороде на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» потратили более 66 млн рублей.

По информации пресс-службы мэрии, приобретено 58 интерактивных презентационных комплексов, 1102 ноутбука и 29 многофункциональных устройств. 200 тыс. рублей были направлено на получение сотрудниками и педагогами дополнительного профессионального образования в сфере внедрения и функционирования цифровой среды. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что цифровая образовательная среда, дополняющая традиционное обучение, уже создана. Министр заверил, что она отвечает на актуальные вызовы и усиливает классическое образование.