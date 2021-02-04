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От Трампа потребовали дать показания по делу об импичменте под присягой

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Обвинители палаты представителей потребовали от бывшего президента США Дональда Трампа дать показания под присягой на слушаниях по его импичменту. Информация следует из письма в адрес Трампа, подписанного членом палаты Джэйми Раскином. Письмо опубликовано телеканалом CNN в четверг, 4 февраля.

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«В свете того, как вы оспариваете фактические обвинения, я приглашаю вас под присягой дать показания до или во время процесса импичмента в сенате относительно ваших действий 6 января 2021 года», — говорится в письме.

Отмечается, что требование, чтобы Трамп дал показания под присягой обусловлены отрицанием адвокатами экс-президента выдвинутых против него обвинений и «неопровержимых фактов» нарушения Трампом конституции.

Суд по делу об импичменте бывшего президента США пройдет 9 февраля.

Впервые в истории Соединенных Штатов один и тот же глава государства, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, дважды подвергся процедуре импичмента. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности.

Палата представителей конгресса США 13 января проголосовала за резолюцию импичмента Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

В тот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента Трампа.

Лидер демократов в парламенте Чак Шумер заявил 23 января, что процесс по импичменту бывшего президента США начнется в сенате 8 февраля.

Однако 27 января стало известно, что сенат США перенес рассмотрение импичмента Трампа на 9 февраля.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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