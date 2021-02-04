От Трампа потребовали дать показания по делу об импичменте под присягой
Обвинители палаты представителей потребовали от бывшего президента США Дональда Трампа дать показания под присягой на слушаниях по его импичменту. Информация следует из письма в адрес Трампа, подписанного членом палаты Джэйми Раскином. Письмо опубликовано телеканалом CNN в четверг, 4 февраля.
«В свете того, как вы оспариваете фактические обвинения, я приглашаю вас под присягой дать показания до или во время процесса импичмента в сенате относительно ваших действий 6 января 2021 года», — говорится в письме.
Отмечается, что требование, чтобы Трамп дал показания под присягой обусловлены отрицанием адвокатами экс-президента выдвинутых против него обвинений и «неопровержимых фактов» нарушения Трампом конституции.
Суд по делу об импичменте бывшего президента США пройдет 9 февраля.
Впервые в истории Соединенных Штатов один и тот же глава государства, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, дважды подвергся процедуре импичмента. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности.
Палата представителей конгресса США 13 января проголосовала за резолюцию импичмента Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, которые прошли в Вашингтоне 6 января.
В тот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента Трампа.
Лидер демократов в парламенте Чак Шумер заявил 23 января, что процесс по импичменту бывшего президента США начнется в сенате 8 февраля.
Однако 27 января стало известно, что сенат США перенес рассмотрение импичмента Трампа на 9 февраля.
6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.