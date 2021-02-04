Ученые в США открыли очищающий клетки человека от «спящего» ВИЧ белок

Американские биологи выяснили, что один из белков врожденной иммунной системы CARD8 способен очищать клетки организма от «спящего» ВИЧ. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL) со ссылкой на статью в журнале Science.

Выяснилось, что белок CARD8 способен распознавать следы присутствия ВИЧ-протеазы — белка, который играет ключевую роль в сборке новых частиц вируса — внутри клеток и оповещать об этом организм. Ученые обнаружили, что CARD8 похож по устройству на некоторые компоненты вируса, что заставляет ВИЧ-протеазу захватывать и разрезать его. Это запускает цепочку реакций, которая одновременно заставляет клетку самоуничтожиться и выработать большое количество сигнальных молекул, привлекающих внимание иммунных телец, специализирующихся на уничтожении зараженных клеток.

«Обнаружение белка CARD8 открыло возможность использования его для уничтожения всех «спящих» копий ВИЧ в организме пациента вне зависимости от того, насколько сильно мутировал вирус, атакуя ту его часть, которая является одинаковой для всех его версий. Подобная терапия радикально улучшит жизнь даже тех пациентов, в чьем организме ВИЧ остается подавленным благодаря антиретровирусной терапии», — рассказал доцент WUSTL Шань Лян.

При этом, чтобы цепочка реакций имела эффект, необходимо вывести вирус из «спящего» режима, поскольку в противном случае ВИЧ-протеаза не взаимодействует CARD8. Для этого необходимо обработать зараженные клетки большими дозами эфавиренца, одного из первых лекарств от ВИЧ, которое сейчас почти не применяется в клинической практике. Лян подчеркнул, что теперь задача ученых — создать или найти вещества, которые могли бы справится с этой задачей лучше.

Ранее, 31 января, профессор канадского Университета Шербрука Жак Пепин высказал предположение, что первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны.

По его мнению, нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в 1916 году в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии. Ученый предполагает, что военный мог заразиться во время охоты на обезьян.