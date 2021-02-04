Советник Байдена пообещал ответ на «злонамеренную деятельность» России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новая администрация страны будет предпринимать эффективные шаги в ответ на «злонамеренные действия» России.

Он отметил, что Штаты намерены «противодействовать России более эффективно».

«Во-первых, в отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать шаги к тому, чтобы привести к ответу Россию за ряд ее зловредных действий. Это включает в себя вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химических веществ, хакерские атаки и многое другое», — отметил Салливан на брифинге в четверг, 4 февраля.

По его словам, США примут меры, когда решат, что это необходимо.

Также Салливан указал, что в США надеются, что данные меры повлияют на поведение Москвы. При этом советник выразил уверенность, что это не заставит РФ полностью пересмотреть свои действия на мировой арене.

3 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен проводить курс на взаимодействие с Москвой и в то же время планирует открыто обсуждать противоречия между Соединенными Штатами и Россией.

При этом накануне в МИД РФ подчеркнули готовность Москвы к взаимоуважительному и равноправному диалогу с Вашингтоном. 4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон отказаться от давления.

США и ряд западных стран регулярно выдвигают против РФ различные обвинения, в том числе в хакерских атаках, и заявляют о якобы исходящей от Москвы угрозы. Российская сторона некоднократно подчеркивала бездоказательность обвинений и призывала партнеров не пугать людей несуществующей «российской угрозой».