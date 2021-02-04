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Трамп покинул Гильдию киноактеров США

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Бывший президент США Дональд Трамп принял решение самостоятельно покинуть Гильдию актеров США (SAG-AFTRA). Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, телеканал Fox News.

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Телеканал получил в свое распоряжение письмо Трампа в адрес президента гильдии актрисы Габриель Картерис.

«Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе. Какая разница!» — заявил Трамп в письме.

Он отметил, что «незнаком с работами» Кертерис, но гордится своей актерской работой в фильмах: «Один дома 2», «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Образцовый самец» и других фильмах и телешоу.

Трамп подчеркнул, что организация мало сделала для своих участников и ничего - лично для него. Вместо помощи организация занималась только «сбором взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей».

«Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном уходе из SAG-AFTRA», — отметил экс-президент США.

Трамп входил в Гильдию актеров США с 1989 года. В конце декабря 2019 года он признался, что гордится своим участием в съемках фильма «Один дома 2».

Трамп также совершил камео в фильме Вуди Аллена «Знаменитость», сериале «Секс в большом городе» и других. Кроме того, он является пятикратным обладателем голливудской антипремии в области кино «Золотая малина».

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