Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу об импичменте

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за Жизнь» (ОПЗЖ) пытается спровоцировать кризис в стране и расколоть общество, объявив о начале процедуры импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

По словам Мендель, заявления ОПЗЖ в ответ на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях, является попыткой защитить активы одного из руководителей этой политической структуры.

«Импичмент — это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно идеологии этой партии», — написала она в Facebook в четверг, 4 февраля.

При этом она подчеркнула, что решение закрыть «пропагандистские медиаплатформы» было принято «коллегиально» и «широко поддержано украинским обществом».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности обороны о введении ограничений против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

После этого в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады Тараса Козака актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что решение президента Украины является незаконным.