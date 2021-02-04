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Пациенты с COVID-19 назвали странные симптомы болезни

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Группа ученых из Мадрида после опроса нескольких сотен перенесших коронавирус пациентов отметили нетипичные симптомы COVID-19. Об этом в четверг, 4 февраля, пишет Daily Express.

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В исследовании приняли участие 666 пациентов с коронавирусом. У четверти из них были обнаружены такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки в ротовой полости.

Помимо этого, каждый десятый пациент рассказал об ощущении жжения в ладонях и ступнях.

Ученые предупредили, что указанные симптомы отмечались только у взрослых пациентов, больных пневмонией на фоне коронавируса. Подчеркивается, что на заболевших детей или бессимптомных больных выводы исследования распространять нельзя.

Ранее в четверг врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что осложнением после коронавируса может стать повреждение зрения.

Он отмечал, что такого рода осложнение с большей вероятностью может развиться у пациентов с травмой глаз или повреждением близлежащих сосудов. При это чаще всего среди осложнений врачи наблюдают, что у пациентов образуются рубцы в легких.

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