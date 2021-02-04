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Набор волонтеров на чемпионат Европы по футболу начали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге стартовал дополнительный набор в команду волонтёров Евро-2020. Кандидат, который пройдёт все этапы отбора, получит экипировку с официальной символикой чемпионата, бесплатный проезд на общественном транспорте, сувенирную продукцию в рамках мотивационной программы, а также питание во время смен. Заявки принимаются до 20 марта.

Городские волонтёры будут задействованы с 10 июня по 13 июля 2021 года на восьми направлениях: транспорт, последний километр, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб. Об этом информирует телеканал «78».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил 27 января о намерении провести чемпионат Европы в 12 городах, в том числе в Петербурге, как и было запланировано в самом начале. Президент организации Александер Чеферин полагает, что по мере приближения к турниру ситуация с коронавирусом, скорее всего, сильно изменится. По его словам, важно, чтобы организаторы в городах, где будет проходить Евро-2020, получили подробную информацию о том, что будет допустимо в июне и июле.

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