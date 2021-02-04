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Макрон счел блокировку Трампа в соцсетях примером «нового насилия»

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «новым насилием» контроль социальных сетей. Он отметил, что замораживание аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях не соответствует принципам демократии. Об этом французский лидер сообщил в четверг, 4 февраля, на онлайн-конференции Атлантического совета.

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«Это не демократический ответ. Я не хочу жить в демократии, где ключевые решения, решения иногда отключить ваш микрофон, принимается частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это решалось законом или вашим представителем, постановлениями, указаниями, демократически обсужденными и утвержденными демократическими лидерами», — приводит его слова France 24.

По его словам, социальные сети лишили Трампа и его сторонников возможности высказать свою точку зрения. Макрон назвал действия соцсетей «новым насилием в наших демократиях».

Ранее, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обозначила позицию новой администрации США по поводу заморозки аккаунтов Трампа. Она отметила, что решение о блокировке приняли сами компании. По словам Псаки, президент США Джо Байден не раз выступал за сокращение использования «языка вражды» в соцсетях.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно 8 января. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

После этого была заморожена страница избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором он подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост. Также его аккаунты заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

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