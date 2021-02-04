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В Петербурге от коронавируса скончалась мать десятерых детей

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В Мариинской больнице Санкт-Петербурга от коронавируса скончалась 49-летняя местная жительница. Как сообщает 4 февраля «Фонтанка», у женщины остались десять детей.

Уточняется, что самые младшие дети учатся в начальной школе, а старшему — 30 лет. По данным издания, воспитанием детей займется отец. Коллектив детского сада, где работала женщина, собирает средства для организации похорон и помощи семье.

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Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе стационара, пациентка была госпитализирована 8 января из-за нарастания дыхательной недостаточности. До этого женщина пять дней находилась дома с повышенной температурой и принимала лекарства по назначению участкового терапевта.

При поступлении в больницу у нее был выявлен большой объем повреждения легочной ткани вирусного происхождения.

Медики оценивали состояние женщины как стабильно тяжелое. В связи с этим пациентку перевели в респираторный центр, где проводилась интенсивная терапия с использованием всех современных препаратов и лечение кислородом, уточнили в Мариинской больнице.

Несмотря на это, дыхательная недостаточность прогрессировала. Женщина неоднократно консультировалась по видеосвязи со специалистами по анестезиологии и реанимации Научно-медицинского исследовательского центра им. Алмазова.

По медицинским показаниям пациентку перевели на аппарат ЭКМО, чтобы компенсировать «выраженный дефицит кислорода».

«При проведении интенсивной терапии у данной пациентки был применен весь арсенал высоких технологий, который может быть использован при данном заболевании», — отмечают в Мариинской больнице.

Ранее в этот же день сообщалось, что врачи больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге спасли пациента с COVID-19, перенесшего клиническую смерть. В настоящее время жизни 45-летнего мужчины ничего не угрожает, он был выписан на амбулаторное лечение.

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