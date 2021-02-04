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В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели

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Правительство Подмосковья намерено снять к концу недели оставшиеся в регионе ограничения, которые были введены в качестве борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», — сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Губернатор уточнил, что в области откроются музеи и ночные клубы.

Воробьев отметил, что заболеваемость COVID-19 снижается на фоне активной вакцинации.

«У нас идет активная вакцинация. Сразу хочу сказать, что она добровольная. Заболеваемость коронавирусом снижается. Мы сейчас активнее, чем планировали, снижаем количество коек. Нужно это для того, чтобы максимально сконцентрироваться на регулярной медицинской помощи», — объяснил он.

Воробьев также рассказал, что в Московской области планируют в феврале вакцинировать около 10 тыс. жителей ежедневно.

«Мы в сутки уже сейчас темпом идем 6-7 тыс. вакцин. В феврале, который начался, увеличим до 10 тыс. вакцин», — добавил губернатор.

В конце января Воробьев назвал условие для снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье – когда количество новых случаев не будет превышать 900.

По данным на 4 февраля, в Московской области выявлен 831 новый случай заболевания COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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