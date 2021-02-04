Кокорин впервые вошел в заявку «Фиорентины» на матч

Нападающий из России Александр Кокорин впервые включен в заявку итальянского футбольного клуба «Фиорентина» на матч 21-го тура чемпиона Италии по футболу против «Интера». Об этом сообщила в четверг, 4 февраля, пресс-служба клуба в Twitter.

Матч между «Интером» и «Фиорентиной» запланирован на 5 февраля.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.

Видеотрансляция презентации нового нападающего «Фиорентины» прошла 27 января, сообщала «Газета.ру».

Шансы Кокорина на успех в итальянской команде ранее оценил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. По его словам, у футболиста есть все шансы проявить себя. Тренер отметил, что вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в итальянской команде, составляет 80%.