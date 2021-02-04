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Япония выразила протест из-за учений России на Курилах

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Министерство иностранных дел Японии в четверг выразило протест из-за учений России в южной части Курильских островов. Об этом 4 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства Kyodo.

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Отмечается, что речь идет о стрельбах на острове Кунашир. Береговая охрана Японии уже предупредила об этом рыболовецкие суда, которые могут проходить в том районе.

Ранее в четверг сообщалось, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал «хотя бы на полшага приблизиться» к решению вопроса с Россией о принадлежности Курильских островов.

Япония претендует на такие острова южной части Курил, как Итуруп, Шикотан и Кунашир.

В конце сентября прошлого года между Сугой и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого они подтвердили намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Москвой и Токио в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года российский лидер и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. При этом к соглашению страны не пришли до сих пор.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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