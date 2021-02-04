США заявили о позволяющей «эффективно противостоять РФ» новой внешней политике

Новая внешняя политика США позволит «более эффективно противостоять России». Действующая администрация Соединенных Штатов будет предпринимать эффективные шаги в ответ на «злонамеренные действия» РФ. Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Во-первых, в отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать шаги к тому, чтобы привести к ответу Россию за ряд предпринятых ею зловредных действий. Это такие действия, как вмешательство в американскую демократию, отравление граждан в европейских странах химическими веществами, серия хакерских атак и многие другие вещи», — сказал Салливан.

По словам советника Байдена, в США надеются, что такие меры окажут эффект на поведение России, однако не заставят РФ полностью пересмотреть свои действия на мировой арене.

Накануне, 3 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен проводить курс на взаимодействие с Москвой и в то же время планирует открыто обсуждать противоречия между Соединенными Штатами и Россией.

Ранее, 2 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России и США есть масса сфер для взаимодействия, и Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но он должен быть взаимоуважительным и равноправным.

В конце января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. 3 февраля соглашение вступило в силу.