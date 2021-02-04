Украинские националисты в прямом эфире избили журналиста телеканала «Наш»

Украинские националисты избили журналиста телеканала «Наш», возле здания которого проходит акция протеста. Соответствующее видео было опубликовано в четверг, 4 февраля, в Telegram-канале «Наглый», принадлежащем украинскому телеведущему Максиму Назарову.

На записи видно, как несколько человек набросились на корреспондента телеканала «Наш» Алексея Польчунова в прямом эфире. Также националисты начали вырывать у сотрудника СМИ микрофон и бить по лицу и телу. При этом на видео было запечатлено, как сотрудники полиции вмешались и обезвредили избивавших журналиста.

Ранее в этот день стало известно, что украинские националисты организовали несанкционированную акцию протеста возле здания оппозиционного телеканала «Наш» и предприняли попытку штурма редакции.

Отмечалось, что протестующих удалось остановить благодаря усилиям правоохранителей, которые выстроились перед зданием до начала акции и не пропустили радикалов. При столкновении стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, одного человека задержали.

После указа президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов националисты требуют предпринять такие же меры и к телеканалу «Наш». В ходе митинга звучали обвинения редакции в пророссийской направленности.

2 февраля президент Украины ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Действия Киева одобрило посольство США на Украине, в ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Официальный представитель МИД РФ назвала решение Киева вопиющим примером политической цензуры. Она подчеркнула, что Москва ожидает от международных структур, включая верховного комиссара ООН по правам человека, генерального директора ЮНЕСКО, комиссара Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, реакции на блокировку украинских телеканалов.