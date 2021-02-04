Пешеходную зону и семь скверов обустроят в центре Глазова

Центральная улица Глазова в Удмуртии преобразится. На улице Кирова появится пешеходная зона и семь благоустроенных скверов. В Глазове в этом году реализуют проект «Улица Кирова — связывая времена и пространства», победивший в конкурсе Минстроя РФ.

В проекте учтены интересы разных категорий горожан. Современная пешеходная зона свяжет исторический, деловой и торговый центр города — площадь Свободы — с семью скверами на улице Кирова. Об этом пишет udm-info.ru. Два сквера из семи вошли в нацпроект «Жилье и городская среда» — у музыкальной школы и у памятника Пионеру-герою.

В январе министерство сельского хозяйства Удмуртии объявило о запуске проекта «Деревня будущего». Населенные пункты отбирают по наличию крепкой экономики территории. Там по запросу жителей создадут общественные пространства.