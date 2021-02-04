Постпред РФ призвал СЕ к оценке ситуации со СМИ на Украине и в Латвии

Россия призывает Совет Европы (СЕ) к адекватной оценке нападок на СМИ в Латвии и на Украине. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил ТАСС постоянный представитель РФ в СЕ Иван Солтановский.

«Эти вопиющие случаи нарушения ст. 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода выражения мнения. ― Ред.) не вызывали какой-либо адекватной реакции со стороны Совета Европы, который ограничивается наблюдением за ситуацией. Такая пассивность не вызывает удивления», ― сказал он агентству.

Кроме того, Солтановский указал на системную проблему двойных стандартов в организации. Он отметил, что сложно воспринимать периодически звучащую в организации критику по российским сюжетам иначе, как предвзятую политизированную риторику. По словам дипломата, если СЕ хочет, чтобы его призывы и заявления воспринимались всерьез, пора обратить внимание на массовые нарушения прав человека на Украине, в Латвии и в ряде западных стран.

2 февраля президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Действия Киева одобрило посольство США на Украине, в ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Решение о введении санкций в отношении телеканалов частично было основано на якобы поступивших «тайных документах» из РФ. Об этом в тот же день заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Также 3 февраля стало известно, что минкульт Украины направил администрации видеохостинга YouTube запрос о блокировке трех украинских телеканалов.

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

В феврале 2020 года служба госбезопасности Латвии сообщила, что вместе с полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях «Балтийского медиа альянса» в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они якобы были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил о прекращении ПБК производства и выпуска программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. «Новости Эстонии» перестали выходить с 6 марта.