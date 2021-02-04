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Новые остановки и автостанцию установили в Невельском районе Сахалина

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В Невельском районе Сахалинской области установили новые остановочные комплексы и построили автобусную станцию. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Невельского горокруга.

В административном центре установлены четыре теплые остановки, еще несколько разместили в селах Горнозаводск, Колхозное, Шебунино. Все они имеют одинаковый стиль оформления.

Также в Невельске построили автобусную станцию с залом ожидания и туалетом. В ней установлены информационные щиты, есть касса продажи билетов.

Объекты построили в рамках проекта «Уютный город». Стоимость реализации составила более 60 млн рублей.

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