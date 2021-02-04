Подросток умер в больнице после катания на прицепленной к машине «ватрушке»

Подросток, получивший травмы при катании на прицепленной к автомобилю «ватрушке», скончался в московской больнице. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

15-летний юноша умер накануне в реанимации одной из детских больниц столицы. У него были диагностированы тяжелая сочетанная травма, отек мозга, открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы костей черепа.

Источник уточнил, что подросток получил травмы 9 января, когда он у знакомых в 1-м Миргородском переулке катался на «ватрушке», прицепленной к машине.

«В ходе езды несовершеннолетний врезался в дерево на скорости около 60 км/ч», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее, 20 января, сообщалось, что Следственный комитет России с начала 2021 года насчитал 19 случаев травмирования россиян при катании на тюбингах, или так называемых «ватрушках», а также при спусках с лыжных склонов.

Летальные исходы и случаи серьезного травмирования в результате катания на тюбинге в первые дни 2021 года также были зафиксированы в Москве, Чите, Саранске, Ярославской и Амурской областях.