Белый дом объявил о приостановке вывода американских войск из Германии

Решение администрации экс-президента Дональда Трампа о выводе части американского военного контингента из Германии временно заморожено, сообщил 4 февраля советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция брифинга велась в Twitter.

По его словам, окончательное решение не будет принято до тех пор, пока Пентагон не рассмотрит нынешние позиции США в мире.

«Сегодня он (президент) объявит, что министр (обороны Ллойд) Остин проведет пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», — сообщил Салливан, анонсируя выступления Байдена 4 февраля.

Накануне глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс также анонсировал решение Вашингтона о приостановке передислокации войск из ФРГ. По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин ведет тщательную переоценку решения Трампа о выводе части войск.

Так, в июне прошлого года Трамп объявил о решении сократить численность войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных США. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек.

29 июля тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Предполагалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию. Также не исключался перевод военных в Польшу.

20 октября Эспер заявлял, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.