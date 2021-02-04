Навального доставят в суд на процесс по делу о клевете на ветерана

Блогера Алексея Навального доставят 5 февраля в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

«Навальный будет лично доставлен в суд для участия в заседании», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Александра Савельева в четверг, 4 февраля.

Дело слушает мировой суд. Заседание будет проходить в столичном Бабушкинском суде, чтобы на него могли попасть журналисты.

По данным гособвинения, летом 2020 года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видео, на котором, в частности, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражался в поддержку изменений в Конституцию РФ.

Под этим роликом блогер написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию.

Против Навального было возбуждено уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), ему грозит штраф или наказание в виде обязательных работ. Вину блогер не признал.

2 февраля столичный Симоновский суд заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом ранее суд снисходительно относился к блогеру и вместо замены условного срока на реальный продлевал испытательный срок, а уполномоченные ведомства выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в пять лет, несмотря на то что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навальному на один год, до 30 декабря 2020 года.