Дом культуры отремонтируют в станице Милютинской Ростовской области

В Ростовской области полностью отремонтируют Милютинский районный Дом культуры. Максимальная стоимость контракта составляет 127,7 млн рублей. Здание расположено в станице Милютинской на улице Комсомольской.

Как передает RostovGazeta, подрядчику предстоит до 1 декабря 2022 года выполнить ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации, общестроительные работы и обустройство прилегающей территории.

В Ростове-на-Дону в 2021 году планируют отремонтировать более 800 домов, что почти в два раза больше, чем в прошлом. Тему обсудили в ходе совещания в городской администрации. В этом году ремонт пройдет в 803 многоквартирных домах. На разных объектах рабочие приведут в порядок крыши, фасады, фундаменты и инженерные коммуникации.