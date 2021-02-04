Капремонт виадука на станции Батарейной в Иркутске стартует в августе

В Иркутске в августе 2021 года планируется начать капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на станции Батарейной. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на пресс-службу гордумы.

По данным мэрии, сейчас проект находится на согласовании, после чего документы направят на экспертизу. Предполагается, что ремонт займет около полутора лет.

На время проведения работ для жителей обустроят другие подъездные пути. Личные авто перенаправят на старый Московский тракт, а общественный транспорт пустят по улице 2-я Батарейная до конечной. Перед этим дороги также приведут в порядок.

По словам депутата гордумы Дмитрия Красноштанова, ремонт на виадуке на проводился с 70-х годов прошлого века. При этом он соединяет город и станцию Батарейную и является единственным подъездным путем к микрорайону с населением 3,5 тыс. человек.

Подрядчика на проведение ремонта выберут по итогам конкурса. Начать работы планируется в августе этого года.