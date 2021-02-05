На встрече с президентом Владимиром Путиным 4 февраля министр экономического развития Максим Решетников представил программу предотвращения переноса высоких мировых цен на продовольствие на внутренний российский рынок с защитой производителей сельскохозяйственной продукции. В чем же заключается презентованная концепция?

Повышение экспортной пошлины на пшеницу с €25 до €50 за тонну в рамках квоты на вывоз в 17,5 млн т, а также ее введение с 15 марта для других видов зерновых позволит переориентировать участников отрасли с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью и начнет с 1 апреля 2021 года стабилизировать внутренний рынок агропродукции. Кроме того, предполагается, что размер установленной экспортной пошлины затем станет плавающим и начнет действовать в таком режиме для зерновых со 2 июня.

Таким образом, будут лучше защищены интересы экспортеров. Предлагаемый в рамках зернового демпфера возврат денег производителям через предоставление им субсидий, несомненно, повысит заинтересованность сельхозпроизводителей в увеличении площадей для посева и качественной уборки.

Что касается внутреннего рынка продовольствия в России, тут есть несколько аспектов.

Введенный в декабре 2020 года государственный административный контроль цен первоначально для подсолнечного масла и сахара, а теперь и для макарон и зерновых культур уже привел к дефициту ряда товаров, он наблюдается в торговых сетях среднего и небольшого размера. Хотя поставленную цель такого ручного регулирования можно считать достигнутой: правительству удалось стабилизировать цены на некоторые товары, по крайней мере, до 1 апреля 2021 года.

Появившиеся от ФНС в новом году запросы на получение у производителей и торговых сетей прогнозов изменения цен на продуктовые товары до конца года выглядит, как попытка создать систему мониторинга динамики стоимости социально значимых продуктов и воспрепятствовать переносу наценки на товары других ценовых групп для компенсации недополучаемой прибыли.

Здесь налицо столкновение административных способов регулирования с рыночными механизмами ценообразования. Вместе с тем риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированному прайсу мелким и средним торговым сетям, а также дальнейшего распространения ручного регулирования на всё новые товары будут оставаться в силе.

Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственных пшеницы и ржи уменьшит волатильность цен на зерно для мукомольных и хлебопекарных заводов и замедлит удорожание хлеба — социально значимого продукта, стоимость которого контролируется государственными органами.

Фактически, это классическая ситуация тришкиного кафтана, выходом из неё может стать возврат к идее выдачи продуктовых карточек людям с низкими доходами, достаточно бурно обсуждаемый в прессе. И определенное отторжение, которое вызывает сам бренд продовольственных «талонов» (кстати, далеко не у всех), вовсе не должно ставить крест на реально рабочем инструменте. Причем, как правило, люди, отвергающие и высмеивающие идею карточек, к малоимущим не относятся.

В настоящее время число малоимущих людей в России достигло 25%. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному еще в 2018 году, введение в России продовольственных карт поддерживали 78% населения.

На сегодняшний день эта цифра существенно не изменилась. Тем более, что опыт по введению подобных карточек у современной России имеется, пусть он и не вызывает исключительно положительных ассоциаций. Подобная программа, впрочем, есть и в США. Она действует на постоянной основе с 1961 года. Первоначально бедные американцы получали продовольственные талоны FoodStamps. Теперь финансовая помощь от государства на покупку продуктов поступает на специальные пластиковые карты. В 2016 году ее получали 44 млн человек, средний размер — $126. Величина помощи зависит от доходов и размеров домохозяйства. Например, на участие в программе может претендовать одинокий американец с чистым доходом ниже $990. Если в семье четыре человека, то их суммарный доход должен быть ниже $2025.

Введение продуктовых карточек заметно улучшит положение социально незащищенных российских граждан, а также поддержит отечественную экономику. Продуктовые карточки сыграли бы свою положительную роль на время переходного периода до стабилизации цен на основные сельскохозяйственные культуры в рамках предлагаемых правительством мер.

Бесспорно то, что карта должна быть предоставлена только после официального подтверждения гражданином своего малообеспеченного состояния. Впрочем, многие получают зарплату «в конвертах», что усложнит отбор получателей карточек, но человек с высоким заработком за талонами вряд ли придет.

Автор — доцент Высшей школы управления финансами

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