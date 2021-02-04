Семь дворов благоустроят в Советском районе Красноярска в этом году

В Советском районе Красноярска в 2021 году для благоустройства выбраны семь дворовых территорий. Об этом сообщает городская мэрия.

Речь идет о пространствах на улицах 9 Мая в районе домов № 23 и 25, Джамбульской около дома № 9, Новгородской у дома № 8, на проспектах Ульяновский у дома № 22а, Металлургов у домов № 15 и 17, 60 Лет Образования СССР у дома № 31, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Рабочие обустроят там проезжую часть и тротуары, установят уличную мебель, качели, детские игровые комплексы, уличные тренажеры. На Ульяновском проспекте также появится теннисный стол и баскетбольный комплекс.

Благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Часть средств на работы вносят сами жильцы.