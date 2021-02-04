Сахалин получит 3 млрд рублей на ремонт и содержание одной из трасс

Сахалинская область получит из федерального бюджета 3 млрд рублей на содержание и ремонт трассы Южно-Сахалинск – Оха. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, с нового года дорога перешла в федеральную собственность. Это позволит ускорить ремонт и асфальтирование грунтовых участков.

В этом году на содержание трассы планируется выделить 1,1 млрд рублей, на капитальный ремонт — еще 1,9 млрд рублей. В первую очередь дорожники займутся участками, которые проходят по территории населенных пунктов.

Общая протяженность автодороги Южно-Сахалинск – Оха составляет 842,1 км. Из них 200 км (23,8%) составляют грунтовые разрывы.