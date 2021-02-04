Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола

В Москве 4 февраля состоялась конференция РФС, на которой избирали президента организации и членов исполкома. Неожиданностей не произошло — Александр Дюков еще на четыре года остается руководителем всего российского футбола.

Выступая перед делегатами, он перечислил четыре главные цели для развития вида спорта в стране.

Помимо главы Российской федерации спорта в четверг также избрали 25 членов исполкома. Все кандидатуры были избраны единогласно на безальтернативной основе.

Так, многие чиновники в ходе заседания указали на важность заграничных командировок и наблюдения за развитием футбола за рубежом. Также звучали предложения увеличить кадровый потенциал и повысить уровень компетенций.

В своей предвыборной речи Дюков много говорил о развитии футбола в регионах. Что касается спорта высших достижений, то президент РФС обозначил ряд главных задач, среди которых стабильное участие в стадии плей-офф всех турниров, повышение в классе в Лиге наций, попадание в топ-25 рейтинга ФИФА к 2025 году и попадание в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.

Помимо этого внимание было обращено к спортивному директору «Тамбова» Павлу Худякову, чей клуб сейчас находится на грани банкротства. Уже после мероприятия он вместе с руководством РПЛ, РФС и некоторых клубов долго обсуждал сложившуюся ситуацию. Не так давно гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова говорила «Известиям», что шансов доиграть чемпионат почти нет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Догнать и перегнать: какие задачи ставит Дюков перед российским футболом