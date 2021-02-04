В Приангарье за 2020 год ввели в эксплуатацию более 1 млн «квадратов» жилья

В Иркутской области в 2020 году ввели в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. Плановый показатель, установленный Минстроем России и губернатором региона Игорем Кобзевым, был достигнут и немного превышен, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства области.

По данным Иркутскстата, более 881 тыс. кв. м (82%) построено и введено в Иркутске, Ангарске, Иркутском и Шелеховском районах. Всего плановых показателей удалось добиться в 21-м муниципальном образовании.

Между тем в Свирске, Тулуне, Тулунском и Нижнеудинском районах построено в два раза больше жилья, чем планировалось. В полтора раза показатель превышен в населенных пунктах Балаганского, Зиминского, Заларинского, Киренского, Куйтунского, Нукутского и Осинского районов, а также Ангарске и Черемхово.

Показатель строительства составил 100,7% от установленного плана. Дома сдавали во всех городских округах и районах за исключением Мамско-Чунского района.