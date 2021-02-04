Открыта продажа билетов на поезда между Москвой и Минском

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) вечером 4 февраля открыла продажу билетов на поезда, которые возобновляют курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля. Билеты доступны к покупке на официальном сайте РЖД.

Так, открылись продажи билетов на поезд формирования «Белорусской железной дороги» отправлением из Минска в Москву на 8 февраля и из Москвы в Минск на 9 февраля.

По графику, из Минска поезд будет отправляться в 22:10 мск и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 8:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующий день в 7:26.

В пути следования поезд будет делать две остановки для посадки и высадки пассажиров на территории России — в Смоленске и Вязьме.

Решение о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией приняло правительство РФ 3 февраля. Сообщалось о возобновлении движения поездов из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва–Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии.

Накануне в РЖД сообщали, что в первый рейс поезд формирования «Белорусской железной дороги» из Минска отправится 8 февраля, а из Москвы — 9 февраля и далее будет курсировать через день.

Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было прекращено в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом. Решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.