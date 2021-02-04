В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом на Дальнем Востоке

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) после модернизации возобновил выпуск топлива, в регион поставляется дополнительное топливо. Ситуация с бензином на Дальнем Востоке стабилизировалась. Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Ситуация на текущий момент стабилизировалась с точки зрения производства и подвоза топлива <…> Всего было закуплено 40 тыс. т дополнительного объема для того, чтобы обеспечить как приемлемый уровень запасов, так и поставки на заправки», — сказал он журналистам.

Он добавил, что на некоторых АЗС в регионе наблюдался ажиотажный спрос на бензин. Кроме того, выявлены случаи «спекуляции, связанные с перепродажей бензина».

«Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется», — подытожил Сорокин.

В этот же день в интернете появились предложения от частных лиц о продаже мест в очереди на АЗС в Хабаровске и бензина по завышенной цене. Сообщалось, что в регионе были проблемы с поставками бензина. Ситуацией воспользовались спекулянты, они предлагали бензин по завышенной стоимости. Также появились объявления о продаже мест в очереди на заправках.

Ранее 27 января в Минэнерго заявили, что в начале февраля Хабаровский НПЗ вернется к полной мощности производства. Сообщалось, что топливо будут закупать в других регионах и на бирже до возврата прежнего объема производства на НПЗ.

В конце января глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, что позволит стабилизировать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции. Он отметил, что в качестве мер поддержки будут увеличены с 10 до 11% нормативы реализации на бирже и объемы поставок топлива на Дальний Восток.