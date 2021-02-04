Захарова заявила отсутствии влияния санкций в отношении СП-2 на позицию РФ

Позицию России нельзя изменить путем санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 4 февраля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она указала, что совершенно верно это отметил 1 февраля госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон. Чиновник ранее указал, что новые санкции ввести можно, но этого будет недостаточно для изменения политики РФ.

«Вот с этим мы абсолютно согласны. Попытки добиться чего бы то ни было от России путем давления ― санкций, незаконных стоп-листов и так далее ― контрпродуктивны и бесперспективны», ― сказала Захарова в ходе брифинга.

Она также указала, что проект «Северный поток – 2» носит исключительно коммерческий характер и его целью является обеспечение устойчивых поставок газа в европейские страны по конкурентным ценам и по кратчайшему пути.

Дипломат добавила, что санкционное противостояние наносит существенный ущерб, в первую очередь европейским экономическим операторам.

В начале недели Бон заявил, что у Парижа есть сомнения в отношении «Северного потока – 2», но ограничений против РФ недостаточно, чтобы поменять ее позицию. Бон призвал ФРГ отказаться от проекта и напомнил, что Париж уже выступал за прекращение строительства газопровода. В Германии в ответ отметили, что не собираются менять свою приверженность проекту.

Как отметил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, несколько стран ЕС предлагали включить газопровод в дискуссию о санкциях, однако Германия заявила о неизменности своей позиции по проекту. Он добавил, что ФРГ знает о позиции Франции.

В свою очередь, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, по его мнению, этот проект является инвестицией в будущее.

2 февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский Минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что Соединенные Штаты неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.