Еврейская автономная область получит более 3 млрд рублей на нацпроекты

Еврейская автономная область в 2021 году получит 3,027 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом ИА EAOMedia сообщили в региональном правительстве.

На изначальном этапе реализации нацпроектов органы исполнительной власти должны привести в соответствие паспорта проектов и техзадания. Специалисты займутся этим в ближайшее время. Следующим этапом станет размещение аукционов на электронных площадках.

В ЕАО в этом году реализуются 10 нацпроектов. Среди них «Образование», «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Малое предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Экология», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вице-губернатор региона Дмитрий Братыненко подчеркивает, что правительство будет постоянно следить за ходом работ и освоением средств. «Все федеральные деньги должны быть вложены в область и ее развитие», — заявил он.