«Аптекарский огород» предложили открыть в Волгограде

Новое пространство для прогулок предложено обустроить в Комсомольском саду Волгограда. Оно будет называться «Аптекарский огород», так как здесь будут расти лечебные травы и цветы, сообщили в городском центре «ВЯЗ».

Кроме лечебных трав урбанисты предлагают рядом с часовней высадить еще и плодовые деревья. С целью расширения площади зеленой зоны специалисты намерены преобразить пеший маршрут вдоль улицы Ленина от улицы 10-й Дивизии НКВД до улицы Коммунистической. По их замыслу, здесь появится березовая аллея, передает издание «НовостиВолгограда.ру».

По итогам года доходы в бюджет Волгоградской области составили 119,6 млрд рублей, что на 10% выше плановых показателей. В 2020-м введено в эксплуатацию 387 объектов капитального строительства, благоустройства и спорта. В общей сложности на эти цели было выделено 25,7 млрд рублей.