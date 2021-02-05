Дитя без глазу: кто занимается обучением нянь

В Москве вновь запускается поток бесплатной школы нянь. Будущих специалистов не только научат различным приемам работы с детьми — игротерапии, развитию у ребенка эмоционального интеллекта, но и расскажут им о способах разрешения самых сложных конфликтных ситуаций. Впрочем, подобными курсами, причем бесплатными, может похвастаться не только столица. Но несмотря на это, по оценке специалистов, на сегодняшний день на рынке нянь по-прежнему остается очень много неквалифицированных специалистов. В подробностях разбирались «Известия».

Няням пора в школу

В Москве открывается новый поток бесплатной школы нянь, говорится на официальном портале мэрии. Занятия будут проводить специалисты сервиса «Бабушка на час» на площадке центра «Моя карьера», причем планируется их организовывать как онлайн, так и в очном формате. Участников курса научат игротерапии, песочной терапии, развитию у ребенка эмоционального интеллекта. Кроме того, слушатели узнают и о способах разрешения конфликтных ситуаций. После успешно сданных экзаменов няни получат сертификаты, что также станет бонусом при трудоустройстве.

Между тем подобные школы организовываются далеко не только в столице. Так, в 2019 году в Кировской области в рамках национального проекта «Демография» прошло масштабное анкетирование среди женщин с целью выявления причин и условий, влияющих на решение о рождении детей. В общей сложности в опросе приняли участие свыше 5500 женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Как показало анкетирование, положительно повлиять на этот вопрос могла бы квалифицированная помощь нянь. Именно поэтому в 2020 году в регионе было принято решение создать соответствующую службу при Кировском центре социальной помощи семье и детям. Подготовкой нянь занялся Институт развития образования Кировской области.

Дитя без глазу Фото: Mos.ru/Е. Самарина

Как рассказали «Известиям» в самом институте, в рамках учебного курса будущих нянь учили взаимодействовать с детьми разных возрастных категорий, а также с детьми с ограниченными возможностями. « Это все приемы присмотра и ухода, которые не включают образовательную деятельность. То есть учили играть с ребятами, а также тому, как правильно научить ребенка культурно-гигиеническим навыкам. Курсы были бесплатными, так как были организованы по инициативе регионального правительства. Полученный на курсах сертификат гарантирует оказание качественных услуг детям разных возрастов. И, конечно, это преимущество при трудоустройстве, потому что эти специалисты были включены в реестр сертифицированных нянь», — рассказали в кировском институте. Однако уточнили, что на данный момент такие курсы не проводятся, так как в этом году соответствующего запроса пока не поступало.

Соответствовать стандартам

Документально закрепленные требования к работе нянь в России были созданы относительно недавно. Такие профессиональные стандарты были утверждены Министерством труда и социальной защиты в конце 2018 года. Как поясняла замдиректора Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Вагнер (институт разрабатывал соответствующий профстандарт), необходимость такой меры была продиктована «тревожностью о безопасности детей в связи с известными трагическими случаями». Одна из таких трагедий произошла в 2016 году в Москве: гражданка Узбекистана, работавшая няней, убила четырехлетнюю девочку.

Дитя без глазу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Профстандарт, в свою очередь, определяет трудовые функции нянь и необходимые для работы навыки. Например, перечень основных трудовых действий няни, работающей с детьми раннего возраста, включает в себя смену белья и одежды, помощь в приеме пищи и при гигиенических процедурах, организацию сна, проведение подвижных, развивающих игр в помещении и на свежем воздухе. Кроме того, информирование родителей о самочувствии детей, а также поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, оборудования, постельного белья и игрушек.

Однако на сегодняшний день подобная сертификация является добровольной. «В обязательном порядке сертификат при устройстве на работу или в семью требоваться не будет, он скорее будет сильным аргументом в пользу данного человека», — отмечала Вагнер.

Не все хотят учиться

В целом по рынку на сегодняшний день уровень квалификации нянь остается достаточно низким, рассказала «Известиям» генеральный директор Института семейного сервиса Александра Сухова. «Как раз поэтому мы и получили лицензию и открыли образовательный центр. У нас есть повышение квалификации для тех, у кого уже есть педагогическое образование, потому что педагог не всегда имеет представление именно о работе в семье. Также повышение квалификации актуально и для тех, у кого есть опыт работы няней, но нет образования. Мы же предоставляем с нуля профессиональную переподготовку, опираясь на профстандарт», — пояснила она.

По словам специалиста, няне нужно знать, не только как воспитывать и развивать ребенка. Важно знать стандарты по оказанию первой медицинской помощи, знать этику работы в семье, владеть культурой речи. Кроме того, няне необходимо уметь вести свой документооборот, чтобы не оказаться без зарплаты или ущемленной в своих правах, а также владеть навыками поиска нового места работы.

Дитя без глазу Фото: Depositphotos

Сегодня в этой профессии очень много случайных людей: 80–85% рынка — это люди, которые считают, что этой профессии учиться не надо, рассказала «Известиям» основатель и руководитель «Школы хороших нянь» Ольга Чечулина.

— Но самим семьям нужны знания и навыки, и желательно, чтобы они были не теоретическими, а практическими. В основном родители сейчас сами много обучаются и не хотят, условно, повторить ошибки, которые были сделаны в воспитании их родителями. Именно поэтому во многих семьях хотят, чтобы не было старых установок в духе «мальчики не плачут», «так хорошие девочки себя не ведут» и т.д. Сейчас востребована теория привязанности, активное слушание, чтобы няня понимала причины поведения ребенка. Однако большинство нянь, к сожалению, учиться в принципе не хотят, потому что считают, что их и так возьмут.

Требования агентств

Между тем няням, желающим найти работу через агентство, все-таки придется соответствовать целому ряду требований. О них в беседе с «Известиями» рассказала генеральный директор агентства по подбору персонала «Улыбка» Нателла Кичикова.

— Для работы няней у кандидата должно быть педагогическое образование. Если это дошкольники — дошкольное образование, если это дети младших классов — значит, это, как правило, либо профильные педагоги, либо учителя начальных классов. Для работы с грудничками необходимо наличие медицинского образования. Бывает и такое, что семьи ищут нянь с какими-то дополнительными навыками: кто-то хочет нянь с музыкальным образованием, кто-то — с художественным, востребованы и няни с иностранным языком. Для рассмотрения агентством у няни должен быть паспорт, справка о несудимости, медицинская книжка — вплоть до осмотра психиатром и наркологом, диплом об образовании, а также рекомендации с предыдущих мест работы.

Дитя без глазу Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В целом же, по словам Нателлы Кичиковой, в большинстве своем в няни идут женщины среднего возраста. «Как правило, молодые девушки редко идут работать нянями, хотя в принципе есть и те, кто поработал в школе, им там не понравилось и они решают сменить сферу деятельности. Естественно, мы их обучаем, потому что человек должен понимать, на что он идет, так как работа в школе и семье в корне отличаются друг от друга», — отмечает она.

Упор на совместимость

Но как же выбрать няню тем, кто решил подойти к решению этого вопроса самостоятельно? По мнению Ольги Чечулиной, самое важное в этом процессе — правильно задавать вопросы во время собеседования.

— Необходимо правильно проводить собеседование, в результате которого у родителя должно быть полное впечатление, что этого человека как минимум не страшно пригласить к себе домой на пробные дни. То есть проверять няню надо не на ребенке, а в процессе собеседования. Проводить его нужно, задавая вопросы по возможным ситуациям из жизни ребенка, причем надо брать самые сложные. Например: «Что вы будете делать, если ребенок закатит истерику?», «Что вы предпримите, если он стукнет лопатой другого ребенка в песочнице?» и т.д. Родители чаще всего боятся, что на собеседовании няня будет говорить одно, а делать потом другое, но с помощью таких конкретных вопросов можно уже на стадии собеседования понять, как няня будет вести себя в той или иной ситуации.

Дитя без глазу Фото: Depositphotos

Основывать же свой выбор исключительно на рекомендательных письмах специалист не советует. «Я не очень верю в них, потому что даже родители не всегда пишут правду, не желая, например, как-то навредить няне, с которой разошлись. То есть письма не всегда работают. Для меня скорее больше показательна трудовая книжка, потому что средний возраст нянь — где-то 40+, и когда они до этого везде работали по году — это не совсем нормально».