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Финансирование программы жилья для молодых семей урезали в Хабаровске

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В Хабаровске в этом году в два раза сократили финансирование программы «Жилье для молодых семей», по которой супругам в возрасте до 35 лет предоставляют выплату на покупку квартиры или строительство дома. Об этом ИА AmurMedia сообщает 4 февраля.

В этом году на поддержку могут рассчитывать 84 семьи. Хабаровск выделит на программу 28,63 млн рублей, из федерального центра и краевой казны поступят еще 102 млн рублей.

В прошлом году обладателями финансовой поддержки на жилье стали 196 семей. Общая сумма выплат составила 249 млн рублей, из них 220 млн — деньги федерального и краевого бюджетов.

Как рассказала начальник горуправления по делам молодежи и соцвопросам Инна Хопта, в очереди на участие в программе находятся 1348 молодых семей. Они могут подать документы на получение выплат с 15 февраля.

Отмечается, что размер выплаты по программе зависит от количества членов в семье. С одним ребенком сумма составляет 1,095 млн рублей, с двумя — 1,46 млн рублей. Наибольшую поддержку в размере почти 3 млн рублей получила семья с шестью детьми.

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