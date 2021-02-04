Омбудсмен заявила о расселении по камерам в Сахарово всех задержанных на незаконных акциях

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в четверг, 4 февраля, заявила, что сейчас все задержанные на несанкционированных акциях и отправленные в ЦВСИГ в деревне Сахарово расселены по камерам.

«Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников ранее в этот же день уточнил, что проблемы с размещением задержанных на акциях протеста в спецприемнике были связаны с процедурой их оформления. Позже в своем Telegram он написал, что на данный момент ни в одной из камер спецприемника перелимита задержанных не зафиксировано.

Ранее в феврале в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в «новой Москве» не соблюдаются нормы площади содержания людей, — в частности, сообщалось, что в восьмиместную камеру временно разместили 28 человек.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг признал, что в Москве на несанкционированных акциях было задержано больше участников, чем могут разместить столичные спецприемники. При этом он указал, что ситуацию спровоцировали сами задержанные.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.