Навального доставят в суд на процесс по делу о клевете на ветерана
Блогера Алексея Навального 5 февраля доставят в суд, где он лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
«Доставка Алексея Навального будет», — цитирует ее «РИА Новости».
Дело заслушает мировой суд. Заседание пройдет в здании Бабушкинского суда, чтобы на него смогли попасть журналисты.
Дело было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Навальный оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.
В конце августа 2020 года суд приостановил процесс в связи с болезнью блогера. Тогда он находился на лечении в Германии. В минувшие выходные Навальный вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы, передает НСН.
2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.