Иркутск будет отмечать свое 360-летие целый год

В 2021 году Иркутск отметит свое 360-летие. Праздничные мероприятия будут проходить в течение целого года, а основное торжество запланировано на 5 июня, заявил мэр города Руслан Болотов.

Начальник управления культуры города Антон Чернышов также сообщил, что празднования начнутся уже в феврале. Иркутян ожидает традиционный «Заезд русских троек» (6+) на льду иркутского водохранилища, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным пресс-службы горадминистрации, в феврале также стартует серия встреч-диалогов «Бизнес — власть». В марте горожан ждет гастрономический фестиваль «Сытый Бабр», а в апреле состоится традиционный фестиваль творчества «Весенняя капель». На 1 мая запланирован салют в честь присвоения Иркутску звания «Город трудовой доблести».

День города в Иркутске традиционно отмечают в первую субботу лета. Соответственно основные торжественные мероприятия состояться 5 июня, отметил мэр.

«Формат проводимых мероприятий, в том числе и самого Дня города, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы прорабатываем все сценарии развития событий. Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы мероприятия вне зависимости от формата прошли на высоком уровне», — заявил Болотов.

По поручению мэра также будет создан учебно-методический комплекс по истории Иркутска. В него войдут книга рассказов, исторический атлас, пособие для учителей, хрестоматия, большой иркутский исторический словарь и цикл лекций для педагогов.

В ближайшее время власти намерены опубликовать рекомендации по праздничному оформлению города.