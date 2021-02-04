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В Воронеже задержали руководителей филиала университета морского и речного флота

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В Воронеже по подозрению в получении взяток на сумму более 1 млн рублей задержаны директор и замдиректора воронежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Следователи по материалам региональных УФСБ и ГУ МВД России установили, что подозреваемые в период с 2019 по 2020 год неоднократно получали деньги от студентов за успешную сдачу промежуточных аттестаций, а также за защиту выпускных квалификационных работ. Общая сумма полученных должностными лицами денежных средств превысила 1 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору».

«В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователем Воронежского следственного отдела на транспорте продолжается сбор, закрепление доказательственной базы и расследование уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

Летом прошлого года в Ставрополье правоохранительные органы задержали сотрудников регионального филиала университета МВД по подозрению в коррупции. В числе задержанных оказались начальник местного филиала Краснодарского университета МВД и его заместитель, а также руководители кафедр и другой персонал университета. Всего подозреваемых 12 человек, 11 из них задержано.

По данным следователей, участники преступного сообщества получали крупные взятки за допуск слушателей факультета к экзаменационным сессиям, а также за успешную сдачу зачетов и экзаменов. Общая сумма полученных ими средств составила более 2 млн рублей. Спустя некоторое время стало известно о задержании еще шестерых фигурантов дела о взятках.

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