В городской думе не поддержали демонтаж памятника Ленину в Тамбове

Совет по монументальному искусству при городской думе Тамбова не поддержал инициативу местного жителя о демонтаже памятника Ленину. Члены совета высказались о необходимости ремонта монумента.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», житель города предложил снести или перенести существующий памятник на главной площади, а на его место установить скульптуру основателя Тамбова Романа Боборыкина. Рассмотрев инициативу, члены совета единогласно проголосовали против нее.

Год назад в городской думе уже рассматривали аналогичное предложение. Тогда тамбовчане предлагали поставить памятник Гавриилу Державину. Инициатива также была отклонена.

В конце января сообщалось, что в центре Челябинска установят памятник царю Александру II.