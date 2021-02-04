Захарова назвала «фееричным» комментарий посольства США о закрытии на Украине трех каналов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 4 февраля, назвала «фееричным» комментарий посольства США касательно санкций Киева в отношении нескольких украинских телеканалов.

3 февраля посольство США на Украине на своей странице в Twitter сообщило, что Вашингтон поддерживает решение президента страны Владимира Зеленского по введению санкций против ряда украинских каналов. По мнению дипмиссии, решение главы государства связано с противодействием «пагубному влиянию России».

«Конечно, США отметились как никогда ярко. Заявление посольства США на Украине по этому сюжету ― это нечто феерическое», ― сказала она в ходе брифинга.

Также Захарова напомнила американским властям и тем деятелям США «у кого с фактами не очень», что это не российские, а украинские телеканалы.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала решение Киева вопиющим примером политической цензуры. Кроме того, она подчеркнула, что Москва ожидает от международных структур, включая верховного комиссара ООН по правам человека, генерального директора ЮНЕСКО, комиссара Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, реакции на блокировку украинских телеканалов.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Действия Киева одобрило посольство США на Украине, в ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Решение о введение санкции в отношении телеканалов частично было основано на якобы поступивших «тайных документах» из РФ. Об этом в тот же день заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Также 3 февраля стало известно, что минкульт Украины направил администрации видеохостинга YouTube запрос о блокировке трех украинских телеканалов.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны. Вместе с тем украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что процедура импичмента довольно непростая и не стоит пока говорить о том, что Зеленский лишится своего поста именно таким способом. В свою очередь, депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ указал на то, что санкции в отношении украинских каналов ― это решение спецслужб США и Великобритании.