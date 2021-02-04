Пропавших людей будут искать по координатам местоположения телефона

Минцифры доработало законопроект о поиске людей. Пропавших без вести смогут находить по геолокации. Будут определять координаты местоположения телефона, сообщает телеканал «Известия». Все данные смогут получать только от операторов связи. При этом законопроект ограничивает доступ к информации в телефоне. В частности, содержание разговоров и СМС будет закрытым. Только абонент или суд могут разрешить передачу данных. Законопроект отправили на согласование в профильные ведомства. Перед принятием его представят на общественное обсуждение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.