На питание учеников начальной школы в Омске потратили 250 млн рублей

В 2020 году школы в Омске потратили 250 млн рублей на питание учеников начальной школы. Для детей обеспечен полноценный рацион.

В питание детей входит мясное, рыбное, творожное, крупяное или овощное блюдо, а также горячий напиток. Кроме того, в школах имеется буфетное питание. В контроле качества питания участвуют не только сотрудники школ, но и родители учеников.

По данным мэрии города, питание одного ученика 1–4-х классов стоило 59,56 рубля. В 2021 году стоимость обеда увеличилась до 61,4 рубля. Об этом сообщает ИА «Город55».

Питание в начальной школе обеспечено во всех 145 учреждениях Омска. В 144 школах открыты самостоятельные пищеблоки для приготовления полуфабрикатов.

В 2021 году на обеспечение питанием начальной школы выделено 173 млн рублей. До конца года сумма будет увеличена.