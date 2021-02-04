Олень стал причиной ДТП в Калуге

В Калуге на повороте к деревне Крутицы произошло ДТП. Выбежавшего на дорогу оленя сбил автомобиль марки Ford. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, на месте работали четверо спасателей и двое сотрудников дорожной полиции. О судьбе животного в ведомстве не уточнили.

Судя по фото, машина получила довольно серьезные повреждения — разбиты фара, бампер, решетка радиатора, помят капот.

Газета «Весть» напоминает, что штраф за сбитого насмерть оленя составляет 70 тыс. рублей.

В конце января сообщалось, что недалеко от поселка Хелюля в Сортавальском районе Карелии перед едущим по дороге пассажирским автобусом из леса выскочил лось. Водитель сразу затормозил, но столкновения с животным избежать не удалось. Лось погиб. Пострадавших среди находившихся в автобусе нет.