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Эпидемиолог призвал снизить соцактивность в период вакцинации от COVID

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Нужно максимально сократить социальную активность в период между введениями первого и второго компонентов вакцины против коронавируса для лучшей выработки иммунитета. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг, 4 февраля.

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По его словам, в период между введением первой и второй дозы нужно обратить пристальное внимание «на максимальное сохранение своего здоровья», чтобы не давать дополнительную нагрузку на организм.

«Поэтому максимальное внимание к использованию средств индивидуальной защиты, минимальная социальная активность в этот период. Это поможет выработать напряженный поствакцинальный иммунитет», — сказал Горелов на круглом столе на тему «Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения», который транслирует МИА «Россия сегодня».

По данным оперативного штаба на 4 февраля, в России зарегистрировано 3 917 918 случаев коронавируса. За весь период эпидемии выздоровели 3 389 913 человек, умерли — 75 205 пациентов.

В середине января в Центре имени Чумакова заявили, что использование защитных средств, в том числе масок, необходимо и для тех, кто сделал прививку от этого вируса. Маски носить нужно, пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину или переболевший, может быть переносчиком инфекции.

С 18 января в России стартовала вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская вакцина от этого вируса является лучшей в мире, что показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Его разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире и в России вакциной от этой инфекции. В отношении тяжелых случаев коронавируса его эффективность составила 100%.

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