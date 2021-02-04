Неизвестный сорт дерева обнаружил ученый из Крыма

Неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычно окрашенными листьями обнаружил ученый из Крыма. Открытие принадлежит профессору, заведующему кафедрой биологической химии медицинской академии Крымского федерального университета Константин Ефетов. Он уверен, что к появлению необычной окраски листьев привела генетическая мутация.

Ефетов рассказал, что в июне 2020 года он был в экспедиции в районе Джанкоя и обнаружил дерево с уникальным узором на листьях. К этому могла привести генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки.

Как пишет ИА «Крыминформ», высота дерева составляет 4 м. Для сохранности экземпляр пересадили на территорию Медицинской академии. Там ученым будет легче следить за развитием растения. Они попробуют его размножить для дальнейшего использования в декоративных целях.

Родиной Айланта высочайшего является Китай. В XVIII веке его завезли в Европу, а в XIX веке он появился в Крыму. Растение используют для озеленения, поскольку оно нетребовательно к почве и засухоустойчиво. Название новому сорту еще не придумали. Увидеть необычную окраску дерева можно будет в мае, когда на нем появятся листья.

Агентство отмечает, что в 2017 году Ефетову удалось в Симферополе найти новый сорт дерева Айлант высочайший. Дерево молодое, выстой не более 1 м, окраска листьев переходит от зеленого в кремово-белый цвет. В 2019 году ученые дали название сорту — «Альбина».