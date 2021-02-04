Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров обсудит с Боррелем искажение Западом происходящего в России
Политика
Москва выразила готовность работать с США по иранской ядерной сделке
Мир
ВОЗ сообщила о смерти более 92 тыс. человек от коронавируса в Африке
Наука
Ученый заявил о возможном выдвижении создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию
Наука
«Прогресс» доставит на МКС ремонтный комплект для заделки мест утечки воздуха
Мир
Авиакомпания EgyptAir откроет дополнительные рейсы из Каира в Москву
Мир
На Украине призвали перейти на ядерное топливо из США вместо российского
Мир
Мантуров заявил о подготовке РФ и КНР к совместным испытаниям вакцин от COVID-19
Авто
Маск признал проблемы с качеством электромобилей Tesla

Неизвестный сорт дерева обнаружил ученый из Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычно окрашенными листьями обнаружил ученый из Крыма. Открытие принадлежит профессору, заведующему кафедрой биологической химии медицинской академии Крымского федерального университета Константин Ефетов. Он уверен, что к появлению необычной окраски листьев привела генетическая мутация.

Вдали от суеты: зачем ехать в Крым в межсезонье
Как поселиться во дворце, где голодают с пользой и что покажут в «Лукоморье»

Ефетов рассказал, что в июне 2020 года он был в экспедиции в районе Джанкоя и обнаружил дерево с уникальным узором на листьях. К этому могла привести генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки.

Как пишет ИА «Крыминформ», высота дерева составляет 4 м. Для сохранности экземпляр пересадили на территорию Медицинской академии. Там ученым будет легче следить за развитием растения. Они попробуют его размножить для дальнейшего использования в декоративных целях.

Родиной Айланта высочайшего является Китай. В XVIII веке его завезли в Европу, а в XIX веке он появился в Крыму. Растение используют для озеленения, поскольку оно нетребовательно к почве и засухоустойчиво. Название новому сорту еще не придумали. Увидеть необычную окраску дерева можно будет в мае, когда на нем появятся листья.

Агентство отмечает, что в 2017 году Ефетову удалось в Симферополе найти новый сорт дерева Айлант высочайший. Дерево молодое, выстой не более 1 м, окраска листьев переходит от зеленого в кремово-белый цвет. В 2019 году ученые дали название сорту — «Альбина».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021